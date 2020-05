Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και «βουτιά» του υδραργύρου. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Μετά το αναπάντεχο ζεστό καλοκαίρι από αύριο αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια, ανέμους και θεαματική βουτιά του υδραργύρου, πάνω από 10 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και σταδιακά στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Στα υπόλοιπα νοτιοανατολικά τμήματα περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 13 έως 28 και νοτιότερα από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι που θα φτάσουν στα πελάγη τα 6 με 7 μποφόρ και μόνο στα ανατολικά και Νότια, νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που ευνοούν την μεταφορά σκόνης.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το ωίδιο στο αμπέλι.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας και η καλλιέργεια βρίσκεται σε βλαστικό στάδιο ευαίσθητο προσβολής. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τον μύκητα, με έμφαση στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες.

Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση στο φως της τρυφερής βλάστησης και των ανθοταξιών.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, προκειμένου να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβλημένους βλαστούς.

Συνιστάται να δοθεί μεγάλη σημασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.

Η καταπολέμηση του ωιδίου μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.