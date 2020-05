Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Ένα βήμα πίσω από την Μέρκελ

Διευκρινίσεις από την Καγκελαρία μετά τις αντιδράσεις για το χρέος...

Σε... “εξηγήσεις” αναγκάστηκε η Καγκελαρία μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εντός και εκτός Γερμανίας από το προτεινόμενο σχέδιο Μέρκελ-Μακρόν για το Ταμείο Ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ.

Η συζήτηση που ξεκίνησε περί ρυθμίσεων για αμοιβαιοποίηση του χρέους άνοιξε τον "ασκό του Αιόλου" με χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία να εκφράζουν τη διαφωνία τους και να ετοιμάζουν αντιπρόταση.

Αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Γερμανίας με στελέχη του CDU να εκφράζουν την έκπληξή τους για την στροφή του Βερολίνου και την Kαγκελάριο να δέχεται πυρά από οικονομολόγους και ΜΜΕ.

Σήμερα εκπρόσωπος της καγκελαρίας υπογράμμισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σχετίζεται με κοινό δανεισμό ή κοινά ομόλογα και άρα με αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Ο Στέφαν Ζάιμπερτ σημείωσε ότι στην γαλλογερμανική πρόταση ισχύουν ακόμη οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, ενώ υπάρχει και «δεσμευτικό πλάνο αποπληρωμής».

«Είναι ξεκάθαρα διαφορετικό από τον κοινό δανεισμό. Η πρόταση δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν “μεταμφιεσμένα” κοινά ομόλογα» δήλωσε ο στενός συνεργάτης της Άγκελα Μέρκελ.

H κίνηση της Καγκελαρίας να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις ερμηνεύεται ως μερική υποχώρηση έπειτα από τις αντιδράσεις.