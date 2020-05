Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: 2 μυαλά είναι καλύτερα από 1

Ποια είναι η προϋπόθεση για να είναι η ομαδική εργασία πιο αποτελεσματική από την ατομική εργασία. Τι έδειξαν τα πειράματα.

Δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα, αλλά μόνο αν έχεις τον κατάλληλο συνεργάτη, υποστηρίζει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Καθηγητή Chris Frith του Wellcome Trust Centre for Neuroimaging στο UCL και τον Niels Bohr, Καθηγητή στο University of Aarhus, αποκάλυψε ότι δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα, αλλά μόνο όταν και οι δύο συνεργάτες είναι εξίσου ικανοί και συζητούν ανοιχτά τις συμφωνίες τους.

Οι άνθρωποι είμαστε πολύ καλοί στο να συνδυάζουμε πληροφορίες από διαφορετικές αισθητηριακές πηγές για να καταλήξουμε σε μία σωστή απόφαση. Τι ακριβώς συμβαίνει, όμως, όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν μαζί; Πώς συνδυάζουν τις πληροφορίες και γνώσεις τους για να πάρουν μια επιτυχημένη απόφαση;

Πώς πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα

“Όταν προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα, συνήθως συνεργαζόμαστε κι ανταλλάσσουμε απόψεις,” αναφέρει ο Dr Bahador Bahrami, κύριος συγγραφέας της έρευνας από το UCL. «Για την έρευνά μας, θέλαμε να δούμε αν δύο άνθρωποι μπορούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες που διαθέτουν όταν πρόκειται να πάρουν μια απόφαση και πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή τους.”

Οι εθελοντές ήρθαν στο εργαστήριο σε ζευγάρια και τους ζητήθηκε να εντοπίσουν ένα πολύ αδύναμο σήμα που εμφανιζόταν στην οθόνη ενός υπολογιστή.

