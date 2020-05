Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση καταγράφουν κρούσματα και θάνατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου. Η Λομβαρδία δεν ανακοίνωσε αριθμό θανάτων.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του τελευταίου εικοσιτετραώρου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Λομβαρδίας) τα κρούσματα στην Ιταλία είναι 531 και οι ιαθέντες 1.639.

Ωστόσο, η Λομβαρδία δεν ανακοίνωσε τον αριθμό των θανάτων. Στην υπόλοιπη Ιταλία, 50 ασθενείς έχασαν την ζωή τους από τον κορονοϊό τις τελευταίες είκοσι τέσσερις ώρες.

Λόγω του ότι, όμως, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, καταγράφεται πάνω από το 50% των νέων κρουσμάτων όλης της Ιταλίας, είναι πολύ πιθανό αρκετοί δήμαρχοι της περιοχής να υιοθετήσουν προσωρινώς νέα περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την κυκλοφορία των πολιτών.