Κορονοϊός - Γαλλία: η χαμηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων

Μικρή και η αύξηση των ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας...

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 115 ή 0,1%, και ανήλθε σήμερα σε 144.921, καταγράφοντας τη χαμηλότερη ημερήσια αύξηση από τότε που η χώρα επέβαλε καραντίνα στις 17 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία αυξήθηκε ελαφρά κατά επτά, και ανέρχεται σε 17.185 μετά την καθημερινή πτώση που σημειώνει αδιάλειπτα από τις 15 Απριλίου.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας είπε ότι λόγω της αργίας της Αναλήψεως την Πέμπτη 21 του μηνός στη Γαλλία και του Σαββατοκύριακου που ακολούθησε, τα νοσοκομεία ήταν πιο αργά στην αναφορά των δεδομένων τους και οι ασθενείς παρέμειναν λίγο περισσότερο στο νοσοκομείο.