Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: σε καθοδική τροχιά θάνατοι και κρούσματα

Τα νεότερα στοιχεία από την πορεία της πανδημίας στη Γερμανία επιτρέπουν στους ειδικούς να αισιοδοξούν.

Δέκα ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στη Γερμανία τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν 289 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δείχνουν τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία έχει φθάσει πλέον τους 8.257 θανάτους επί συνόλου 178.570 κρουσμάτων μόλυνσης.