Σάλος στη Δανία: Ραντεβού μόνο με…απόδειξη!

Η αστυνομία της Δανίας θέλει αποδεικτικά στοιχεία για να πειστεί για τις... εξόδους των πολιτών, εν μέσω κορονοϊού.

Σάλο έχει προκαλέσει στη Δανία η απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα στα σύνορά της με άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης και την Γερμανία, επιτρέποντας από τη Δευτέρα σε ζευγάρια που τα χώρισε το lockdown να ξανασυναντηθούν - υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουν να αποδείξουν ότι έχουν ερωτική σχέση εδώ και έξι τουλάχιστον μήνες!

Η αστυνομία της Δανίας θέλει αποδεικτικά στοιχεία: μηνύματα, προσωπικές φωτογραφίες ή προσωπικές πληροφορίες για τους αγαπημένους τους.

«Μπορούν να έχουν μαζί τους μία φωτογραφία ή μία ερωτική επιστολή...Κατανοώ ότι αυτά είναι πολύ προσωπικά πράγματα, αλλά η τελική απόφαση για να δοθεί άδεια εισόδου σε ένα άτομο ανήκει στον αστυνομικό», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Δανίας στο δίκτυο DR.

Αν και είναι μια καλή είδηση για τα χωρισμένα από σύνορα ζευγάρια, αναδεικνύει τα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης και οι αρχές των χωρών που θα ανοίγουν σταδιακά τα σύνορά τους.

Η Δανία έκλεισε τα σύνορά τους για όλους τους αλλοδαπούς στις 14 Μαρτίου στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19.

Έκτοτε, ηλικιωμένα ζευγάρια συναντώνται από τις δύο πλευρές των συνόρων της Δανίας με την Γερμανία πίνοντας μαζί καφέ και σφίγγοντας τα χέρια ανάμεσα στα κάγκελα για να παραμείνουν σε επαφή.

Δανοί βουλευτές εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την δυσαρέσκειά τους για τους νέους κανόνες, λέγοντας ότι αποτελούν παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ για χώρα όπου για την είσοδο απαιτείται να δείξεις προσωπικές επιστολές ή φωτογραφίες. Τελικά επιτρέψαμε στα ζευγάρια να συναντηθούν, αλλά δεν καταργήσαμε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα», δήλωσε ο Κριστιάν Χέγκααρντ, βουλευτής του Σοσιαλιστικού-Φιλελεύθερου Κόμματος στο Twitter.