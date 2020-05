Κοινωνία

Ποια νέα πιστοποιητικά χορηγούνται από τα ΚΕΠ

Δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης εντάσσονται στα ΚΕΠ. Δείτε αναλυτικά ποια είναι αυτά.

Δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία εντάσσονται στα ΚΕΠ, έπειτα από κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από το gov.gr. Η υπηρεσία αφορά τους πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και εντάσσεται στο πλαίσιο μετεξέλιξης των ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.

Επιπλέον, ύστερα από πρόταση της κοινής ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) μεταξύ των πιστοποιητικών που θα χορηγούνται από τα ΚΕΠ είναι και το πιστοποιητικό περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.

Τα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι στο εξής διαθέσιμα από τα ΚΕΠ, είναι τα εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟY

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του solon.gov.gr και των ΚΕΠ, προκειμένου τόσο η αποστολή του αιτημάτων όσο και η παραλαβή των διοικητικών προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η συνεργασία των δύο υπουργείων θα συνεχιστεί προκειμένου να ενταχθεί στα ΚΕΠ το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών των Ειρηνοδικείων και των Πρωτοδικείων, με στόχο τόσο τη βελτίωση της φυσικής εξυπηρέτησης του Πολίτη όσο και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το δικαστικό μας σύστημα.