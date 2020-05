Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Υδροξυχλωροκίνη: Προσωρινή αναστολή της κλινικής δοκιμής

Το φάρμακο επανεξετάζεται από το συμβούλιο παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων…

Ανεστάλη προσωρινά μία κλινική δοκιμή της υδροξυχλωροκίνης -του φαρμάκου κατά της ελονοσίας- σε ασθενείς με Covid-19, ανακοίνωσε, την Δευτέρα, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η απόφαση ακολουθεί τη δημοσίευση μελέτης την Παρασκευή στο The Lancet που κρίνει αναποτελεσματική ή ακόμη και επιβλαβή τη χρήση χλωροκίνης και των παραγώγων της, όπως η υδροξυχλωροκίνη, κατά της Covid-19, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

«Το διοικητικό συμβούλιο εφάρμοσε μια προσωρινή παύση του τμήματος υδροξυχλωροκίνης στη δοκιμή Αλληλεγγύης, ενώ τα δεδομένα ασφαλείας επανεξετάζονται από το συμβούλιο παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων. Τα άλλα τμήματα της δοκιμής συνεχίζονται», δήλωσε ο Τέντρος σε διαδικτυακή ενημέρωση.