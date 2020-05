Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Από την πανδημία δεν ξεμπλέξαμε - Συγκίνηση στην τελευταία ενημέρωση

Το τέλος της έκτακτης ενημέρωσης για τον κορονοϊό επιβεβαίωσε συγκινημένος ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Πώς θα γίνονται οι ανακοινώσεις.

Ανακοινώσεις σχετικά με την διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό έκανε κατά την σημερινή του- τελευταία- ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του Υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόρδα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε «βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα της β΄ φάσης. Από το δύσκολο Μένουμε Σπίτι έχουμε περάσει στο Μένουμε Ασφαλείς» και εμφανώς συγκινημένος επιβεβαίωσε ότι «από αύριο η επικοινωνία μας μπαίνει σε νέα φάση. Ένας κύκλος κλείνει αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή».

«Αν μας ξαναδείτε να κάνουμε καθημερινή ενημέρωση αυτό θα σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει». Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς σήμερα, 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελευταία έκτακτη καθηερινή ενημέρωση που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου. Πλέον η ενημέρωση θα γίνεται γραπτώς, ενώ από τον Ιούνιο θα είναι σε εβδομαδιαία βάση. Αν μας ξαναδείτε, θα έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπενθύμισε τα μέτρα που θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα για το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών.

«Από την πανδημία δεν ξεμπλέξαμε. Ο ιός είναι εδώ και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων» ανέφερε ακόμη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας μετά από 72 ημέρες καθημερινής ενημέρωσης με τον Σωτήρη Τσίοδρα.

«Από αύριο οπότε σταματάει η καθιμερινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό, κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος. Εμείς παραμένουμε σε επιφυλακή σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας» σημείωσε επίσης.

Σημείωσε πως έχουμε επανέλθει σε μεγάλο μέρος στη νέα μας καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν έχουμε ξεμπλέξει με την πανδημία και ότι θα βρίσκεται κοντά μας για μεγάλο διάστημα ακόμα.