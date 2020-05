Κόσμος

Κορονοϊός-Βρετανία: “Πράσινο φως” στη ρεμδεσιβίρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χαμηλότερο επίπεδο η καταγραφή θανάτων. Κανένας το τελευταίο 24ωρο στη Βόρεια Ιρλανδία, για πρώτη φορά από τις 18 Μαρτίου.

Την περιορισμένη χρήση του αντι-ιϊκού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα, και φαίνεται πως μειώνει τον χρόνο ανάρρωσης από την COVID-19 κατά τέσσερις ημέρες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, στη διάρκεια της ενημέρωσης για τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία στη Βρετανία.

Το φάρμακο, που βρίσκεται υπό κλινικές δοκιμές σε πολλές χώρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας, θα χορηγηθεί σε ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια (έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκομίσουν τα περισσότερα οφέλη) προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάρρωσή τους κατά τη νοσηλεία τους, διευκρίνισε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για ορισμένα ενθαρρυντικά πρόωρα αποτελέσματα της χρήσης του φαρμάκου σε ασθενείς με κορονοϊό. «Είναι ίσως το μεγαλύτερο βήμα εμπρός στην θεραπεία του κορονοϊού από τότε που ξεκίνησε η κρίση», δήλωσε.

Ο Ματ Χάνκοκ δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των ασθενών στους οποίους θα χορηγηθεί το αντι-ιϊκό φάρμακο, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρία παραγωγής του για την προμήθεια του NHS.

Αναφέρθηκε παράλληλα στην διασφάλιση του προστατευτικού εξοπλισμού, λέγοντας ότι έχουν υπογραφεί συμβόλαια για την κατασκευή δύο εκατομμυρίων τεμαχίων στη Βρετανία, και έχουν αγοραστεί 3,7 εκατομμύρια γάντια με συμβόλαια με πάνω από 100 ξένους προμηθευτές.

134 νέοι θάνατοι – Κανένας στη Βόρεια Ιρλανδία για πρώτη φορά

Κανένας θάνατος με κορονοϊό δεν καταγράφηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, για πρώτη φορά από τις 18 Μαρτίου, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι τα σημερινά δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν τα χαμηλότερα επίπεδα θανάτων από τον ιό εδώ και έξι εβδομάδες.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 134 νέοι θάνατοι με κορονοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 37.048. Χθες πραγματοποιήθηκαν 109.979 διαγνωστικά τεστ, εκ των οποίων 2.004 ήταν θετικά.

Ο συντονιστής των διαγνωστικών εξετάσεων και του συστήματος εντοπισμού, καθηγητής Τζον Νιούτον, χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο μέσος όρος των εφτά κυλιόμενων ημερών με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού κινείται καθοδικά, όπως και το ότι ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία ασθενών με COVID-19 είναι ο μικρότερος (471) από τότε που άρχισαν να συλλέγονται τα δεδομένα για την πανδημία (20 Μαρτίου). Επεσήμανε ότι και οι ασθενείς που χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη είναι ολοένα και λιγότεροι, όπως και οι θάνατοι με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά.

«Ο Κάμινγκς ενήργησε εντός των οδηγιών»

Ο Υπουργός Υγείας ρωτήθηκε επανειλημμένα και σήμερα για τις παραβιάσεις των συστάσεων της Κυβέρνησης για το lockdown από τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Ντόμινικ Κάμινγκς, όπως και για την δική του άποψη για τις ενέργειες αυτές. Ο Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι όσα έκανε ήταν εντός του πλαισίου, αν και κατανοεί γιατί λογικά οι πολίτες διαφωνούν. «Οι οδηγίες λένε ότι στην περίπτωση που οι ενήλικες δεν μπορούν να φροντίσουν ένα μικρό παιδί, αυτό συνιστά εξαιρετική περίσταση, συνεπώς η εξήγηση του Κάμινγκς ήταν εντός των οδηγιών», είπε.

Ωστόσο, όταν δέχτηκε ερώτηση από πολίτη για το εάν η Κυβέρνηση θα επανεξετάσει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε όσους έκαναν ότι και ο Κάμινγκς – δηλαδή ταξίδεψαν για λόγους φροντίδας παιδιών – ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε σαφή απάντηση, παρά μόνο ότι η Κυβέρνηση θα το διερευνήσει.