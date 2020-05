Οικονομία

Παράταση στις οικοδομικές άδειες μέχρι το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει νέος κύκλος του προγράμματος “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον”. Στο Υπουργικό Συμβούλιο οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και τον δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα κίνητρα που θα παρέχει το κράτος μέσω επιδοτήσεων στους αγοραστές ηλεκτρικών Ι.Χ., σκούτερ και ποδηλάτων, προωθώντας ένα νέο τρόπο μετακινήσεων. Επιπλέον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προανήγγειλε την παράταση για τις εκκρεμείς οικοδομικές άδειες έως τα τέλη του 2022, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην ηλεκτροκίνηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «θα γίνει μια πρώτη συζήτηση αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανακοινώσεις θα γίνουν αργότερα». Όπως είπε, τα τρία συναρμόδια Υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών) έχουν ήδη συμφωνήσει ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. «Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου, τα μικροσωματίδια και γενικότερα να βελτιώσουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα και όχι μόνο. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μπει στον δρόμο της ηλεκτροκίνησης. Στα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη - Ολλανδία, Γερμανία κ.λπ. - το 10% του στόλου των αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά. Εδώ έχουμε μόνο μερικές εκατοντάδες».

«Θα υπάρξουν λοιπόν κίνητρα με ένα ειδικό πρόγραμμα», εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, που στόχο θα έχουν «να βοηθήσουμε όλους όσοι θέλουν να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να μπορούν να πάρουν με μία έκπτωση σε σχέση με τις τιμές της αγοράς. Η έκπτωση αυτή θα είναι σταθερή. Είτε πάρεις ένα ακριβό αυτοκίνητο είτε ένα φθηνό, την ίδια έκπτωση θα πάρεις, διότι δεν θέλουμε να βοηθάμε τους πλουσιότερους».

Ο Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε πως για τα ηλεκτρικά σκούτερ και τα ηλεκτρικά ποδήλατα οι επιδοτήσεις θα είναι πιο γενναίες, «γιατί θέλουμε να κάνουμε άνοιγμα στα δίκυκλα, ιδιαίτερα στα ποδήλατα. Θεωρούμε ότι είναι η κίνηση της νέας εποχής. Μας νοιάζει η νέα γενιά και μας νοιάζει ιδιαίτερα το ποδήλατο. Γι’ αυτό εκεί θα δώσουμε σημαντικά κίνητρα. Επομένως δεν μιλάμε για απόσυρση των αυτοκινήτων όπως ορισμένοι κατά καιρούς είχαν πει, μιλάμε για ένα νέο τρόπο μετακινήσεων».

Ωστόσο, πέρα από αυτά ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε πως θα προχωρήσει αμέσως η εγκατάσταση φορτιστών, τα «ηλεκτρικά βενζινάδικα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Δεν μπορεί να τελεσφορήσει το μέτρο αυτό αν δεν έχεις φορτιστές. Έχουμε αντίστοιχες συνεννοήσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, με τους δήμους κ.λπ. Το άλλο που επίσης σκεφτόμαστε είναι η υιοθέτηση ενός πακέτου κινήτρων έτσι ώστε εδώ στην Ελλάδα να παράγονται φορτιστές και μπαταρίες για τα αυτοκίνητα αυτά, ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Διότι δεν μας νοιάζει απλά και μόνο να περάσουμε σε μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης, μας ενδιαφέρει να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Στόχος είναι να υπάρχει και προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας σε αυτή την πολιτική, όχι μόνο στο περιβαλλοντικό, αλλά και στο αναπτυξιακό επίπεδο», είπε ο Υπουργός.

Παράταση οικοδομικών αδειών

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προανήγγειλε πως «στις οικοδομικές άδειες προσανατολιζόμαστε να δώσουμε μια παράταση σε αυτές που είναι εκκρεμείς μέχρι τα τέλη του 2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής, για να μην υπάρχουν προβλήματα με την κατασκευή των επιμέρους κτιρίων. Γενικά είμαστε ευέλικτοι σε αυτό να δούμε πώς η αγορά θα μπορέσει να ανασάνει».

Νέος κύκλος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Παράλληλα, επισήμανε πως προγραμματίζεται η διενέργεια τρίτου κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. «Θέλουμε να βγάλουμε τον τρίτο κύκλο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο στόχος είναι να είναι 350 εκατ. έτσι ώστε συνολικά οι τρεις κύκλοι –ένας με την προηγούμενη κυβέρνηση και δύο με εμάς- να πάνε στο 1 δισ.», ανέφερε.

«Είναι ένα πρόγραμμα χρήσιμο για τα νοικοκυριά, γιατί βοηθάει τις επισκευές, την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους, αλλά χρήσιμο και για τον κατασκευαστικό κλάδο. Θα δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι με αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο είμαι κι εγώ προσωπικά συνδεδεμένος, διότι εγώ το ξεκίνησα το 2009 και θέλω να το στηρίξω. Είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο το αγκαλιάζει ο Πρωθυπουργός. Είναι επίσης ενταγμένο στη γενικότερη ενεργειακή και περιβαλλοντικής μας πολιτική γιατί έχει “πράσινο” πρόσημο».