Κόσμος

Ο κορονοϊός “καλπάζει” στο Μεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι η πραγματική εικόνα της πανδημίας είναι ακόμα πιο ζοφερή.

Οι υγειονομικές αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες 463 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 3.463 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 8.597 νεκρούς επί συνόλου 78.023 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Στελέχη του υπουργείου Υγείας του Μεξικού έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι θεωρούν πως ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης είναι πολύ υψηλότερος από τον επιβεβαιωμένο.