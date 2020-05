Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μικρή αύξηση των κρουσμάτων

Το ίδρυμα Gimble αμφισβητεί τα στοιχεία της Λομβαρδίας…

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 231.732. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.142 Παράλληλα, 150.604 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 231.139 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.072 άνθρωποι ενώ 147.101 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 70 άνθρωποι και καταγράφηκαν 593 νέα κρούσματα. 3.503 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 489 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 7.379 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 40.118 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία και στις εντατικές μονάδες θεραπείας.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 9 περισσότεροι άνθρωποι. Οι νεκροί είναι 47 λιγότεροι, ενώ θεραπεύθηκαν 1.070 περισσότεροι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, το ίδρυμα Gimble, το οποίο προάγει την έρευνα στον τομέα της υγείας, εξέφρασε σήμερα σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον καθημερινό απολογισμό της περιφέρειας της Λομβαρδίας και την αξιοπιστία των στοιχείων της. Παράλληλα, το ίδρυμα διετύπωσε την άποψη ότι τρεις περιφέρειες του ιταλικού Βορρά (Λομβαρδία, Πεδεμόντιο και Λιγουρία) δεν είναι έτοιμες για να επιτρέψουν, στις 3 Ιουνίου, την ελεύθερη διέλευση από και προς την υπόλοιπη χώρα.

Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει γίνει αλλοίωση στοιχείων από τους συνεργάτες του και χαρακτήρισε τις κατηγορίες του ιδρύματος Gimble «σοβαρότατες, προσβλητικές και ιδίως αναληθείς».