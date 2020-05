Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Μόνο ένας θάνατος για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα

Οι αρχές χρησιμοποιούν μια νέα μεθοδολογία καταγραφής κρουσμάτων και θανάτων.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Ισπανία κατέγραψε έναν μόνο θάνατο εξαιτίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Το σύνολο των θυμάτων του ιού στη χώρα φτάνουν πλέον τα 27.119

Μόλις 38 θάνατοι αναφέρθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες, ενώ συνολικά 237.906 διαγνωσμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να κυμανθούν τις επόμενες ημέρες καθώς προσαρμόζονται στη νέα μεθοδολογία.