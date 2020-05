Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: μεγάλη αύξηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που καταγράφηκε τις τελευταίες 24 ώρες, είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο 24ωρο.

Ο απολογισμός των ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 39 το τελευταίο 24ωρο, φθάνοντας τους 8.450 νεκρούς συνολικά.

Το ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 741 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να φθάνει τους 180.458 ως σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των θανάτων είναι μεν μικρότερος από αυτόν της προηγουμένης (62), αλλά αυτός των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο εικοσιτετράωρο (353).