Μήνυμα Μητσοτάκη για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

«Κάθε τσιγάρο που σβήνει, θα είναι και μία βαθιά ανάσα υγείας και προόδου». Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

«Κάθε τσιγάρο που σβήνει, θα είναι και μία βαθιά ανάσα υγείας και προόδου» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «επί χρόνια ολόκληρα, στην Ελλάδα υποδεχόμασταν την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος τυλιγμένοι σε γκρίζους καπνούς και πολιορκημένοι απ' τους κινδύνους που προκαλούν», και πρόσθεσε ότι «όμως, μέσα σε 8 μήνες όλα άλλαξαν: Ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόστηκε παντού. Κι έγινε άνεμος που καθάρισε την ατμόσφαιρα, δροσίζοντας με πολιτισμό και ευγένεια την καθημερινότητά μας».

πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι «φέτος γιορτάζουμε υπερήφανοι την συγκεκριμένη Ημέρα» γιατί όπως ανέφερε «διαψεύσαμε όσους έλεγαν πως "αυτά δεν γίνονται". Περιορίσαμε δραστικά τη βλαβερή συνήθεια, προστατεύοντας την υγεία μας. Σεβαστήκαμε τον διπλανό μας, τηρώντας τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την κατάχρησή της. Και γίναμε μέρος μιας συλλογικής επιτυχίας, εντάσσοντας σε αυτήν τις προσωπικές μας επιλογές».

Και κατέληξε στην ανάρτησή του λέγοντας: «Μοιάζει στ' αλήθεια μακρινός ο καιρός που όλοι κάπνιζαν στους κλειστούς χώρους. Και δεν χρειάστηκαν πρόστιμα και ποινές. Η συνειδητή συμμόρφωση σε σωστούς κανόνες ήταν μία τρανή απόδειξη της δύναμης που έχει η Δημοκρατία της Πειθούς. Το πρώτο βήμα ατομικής πειθαρχίας, που στην πανδημία έγινε συνολική κοινωνική υπευθυνότητα.

Ο πόλεμος είναι εναντίον του καπνού, όχι των καπνιστών. Και πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο η κατανάλωσή του να έχει μειωθεί κατά 25% έως το 2025. Όσα κερδίσαμε μέσα σε οκτώ μήνες έχουν χαράξει, πια, το δρόμο: Κάθε τσιγάρο που σβήνει, θα είναι και μία βαθιά ανάσα υγείας και προόδου» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.