Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Αρνητικοί πρωταγωνιστές μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Υπό το καθεστώς της ανωνυμίας μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου δύο από τους θύτες ενδοοικογενειακής βίας που πλέον δηλώνουν μετανιωμένοι.