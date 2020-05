Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: το ιδιαίτερο μήνυμα της συζύγου του για τον Τζορτζ Φλόιντ

Η Βανέσα Μπράιαντ μοιράστηκε μια φωτογραφία του συζύγου της, στην οποία φοράει μπλουζάκι με γραμμένο το μήνυμα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω»...

Εν μέσω της εθνικής αναταραχής που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Βανέσα Μπράιαντ μοιράστηκε μια φωτογραφία του αείμνηστου συζύγου της, Κόμπι, στην οποία φοράει μπλουζάκι με γραμμένο το μήνυμα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Η ανάρτησή της στο Instagram βασίστηκε στην υπενθύμιση ότι η ζωή είναι σύντομη και απρόβλεπτη...

«Ο σύζυγός μου φόρεσε αυτό το μπλουζάκι χρόνια πριν και έχουμε πάλι τα ίδια... », έγραψε, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη. Η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Ας μοιραστούμε και να αγκαλιάσουμε τις όμορφες ομοιότητες που μοιραζόμαστε ως άνθρωποι. Απομακρύνετε το μίσος. Διδάξτε σεβασμό και αγάπη για όλους στο σπίτι και στο σχολείο. Διαδώστε την ΑΓΑΠΗ. Πολεμήστε για την αλλαγή - εγγραφείτε στην ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Μην χρησιμοποιείτε αθώες ζωές που χάθηκαν ως δικαιολογία για να λεηλάτηση. ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ. #BLACKLIVESMATTER».

Η φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ τραβήχτηκε πριν από έναν αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς το Δεκέμβριο του 2014. Το μπλουζάκι αναφερόταν στα τελευταία λόγια του Έρικ Γκάρνερ, ο οποίος πέθανε μετά από αστυνομική κράτηση στην πόλη της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2014.