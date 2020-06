Κόσμος

Κορονοϊός: Ελπίδα στην μάχη με τον ιό στην Ισπανία

"Αχτίδα" ελπίδας στην μάχη με τον κορονοϊό στην χώρα, καθώς για δεύτερη μέρα δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος.

Κανένας νέος θάνατος από την Covid-19 δεν αναφέρθηκε σήμερα στην Ισπανία, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 137 από χθες μέχρι σήμερα και ανέρχονται πλέον στα 239.932. Συνολικά στην Ισπανία έχουν χάσει τη ζωή τους από τον νέο κορονοϊό 27.127 άνθρωποι.