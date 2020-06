Καιρός

Καιρός: “Μυρίζει” καλοκαίρι από την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μπόρες φεύγουν και έρχονται ήλιος, ζέστη και σκόνη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Πέμπτη γενικά αίθριος θα είναι καιρός, με την αστάθεια να περιορίζεται στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας τις απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη περιμένουμε γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμο θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Θα φυσούν νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα βόρεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για 05/06/2020

Την Παρασκευή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα στα δυτικά και τη Μακεδονία και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.