Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες, όμως...

Δείτε τι απάντησαν πολίτες πολλών χωρών, μεταξύ άλλων και της Ελλάδας, στην έρευνα του Beuc.

Οι περισσότεροι από τους ευρωπαίους καταναλωτές είναι πρόθυμοι να μεταβάλουν τις διατροφικές συνήθειές τους υπέρ μίας πιο βιώσιμης διατροφής, όμως οι τιμές και οι περιορισμένες επιλογές εμποδίζουν αυτή την εξέλιξη, τεκμηριώνει μία μελέτη που δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (Beuc).

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες διαβεβαιώνουν πως η προστασία του περιβάλλοντος έχει επηρεάσει τις διατροφικές τους συνήθειες --«εν μέρει» για το 42,6% και «πολύ» για το 16,6%--σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε 11 χώρες της ΕΕ και σε δείγμα περίπου 1.000 ερωτηθέντων κάθε φορά.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για Ιταλούς, Πορτογάλους, Ισπανούς, Αυστριακούς και Σλοβένους καταναλωτές και λιγότερο για εκείνους από Βέλγιο, Λιθουανία, Ολλανδία και Σλοβακία, που μαζί με την Γερμανία και την Ελλάδα, συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή καταγραφής των τάσεων.

Αλλά όσο κι αν έχουν οι ίδιοι τη βούληση να αλλάξουν, οι καταναλωτές «τείνουν να υποτιμούν τον αντίκτυπο των δικών τους διατροφικών συνηθειών στο περιβάλλον».

Πάνω από το 63% των ερωτηθέντων δεν συμφωνούν με την άποψη ότι αυτό που τρώνε έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και λιγότεροι από τους μισούς (48%) θεωρούν πως τα διατροφικά τους ήθη έχουν τουλάχιστον έναν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο όσο και η χρήση αυτοκινήτου.

Εντούτοις, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπενθυμίζει η Beuc, "η διατροφική κατανάλωση κατ' ουσίαν αποτελεί την κύρια πηγή για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που δημιουργείται από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και ακολουθούν η κατοικία (ιδίως η θέρμανση) και οι μετακινήσεις (κατά κύριο λόγο η χρήση ΙΧ αυτοκινήτων).

Για τους περισσότερους καταναλωτές, το κύριο εμπόδιο για την αλλαγή είναι η τιμή, αλλά επίσης "η έλλειψη γνώσεων, η ασαφής ενημέρωση και οι περιορισμένες επιλογές".

Η μελέτη αφιερώνει μεγάλο τμήμα της και στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος στην ΕΕ.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, ο ένας καταναλωτής στους τρεις δηλώνει πρόθυμος να μειώσει την κατανάλωση κρέατος, με μονη εξαίρεση στην Ιταλία, τη μόνη από τις 11 χώρες της έρευνας όπου η αναλογία όσων δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να μειώσουν την κατανάλωσή του (45,1%) ξεπερνά εκείνους που δηλώνουν πως δεν το θέλουν (26%).

Ως ερμηνεία η Beuc προβάλλει ότι πάνω από το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει πως ήδη έχει προσπαθήσει να σταματήσει (6,2%) ή να μειώσει (35,4%) την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.

Οι καταναλωτές που είναι πιο πρόθυμοι να μειώσουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος εντοπίζονται στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Αυστρία και την Ισπανία, ενώ οι πιο απρόθυμοι είναι στην Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2019 και κατά συνέπεια δεν λαμβάνει υπ' όψη την κρίση που συνδέεται με την πανδημία του κορονοϊού.