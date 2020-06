Πολιτική

Μήνυμα αποφασιστικότητας από Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκη στην Τουρκία

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ΠτΔ, στη “σκιά” της κλιμακούμενης προκλητικότητας από την Άγκυρα...

Μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με αφορμή την κλιμακούμενη προκλητικότητα της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η χώρα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, όπως έκανε πάντα έτσι και τώρα η Ελλάδα δεν θέλει την ένταση».

Απευθυνόμενος στην κ. Σακελλαροπούλου ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσουμε και αυτή την ένταση και πρόσθεσε: «Σας διαβεβαιώνω ότι η στήριξη της Ευρώπης στα ελληνικά δίκαια είναι δεδομένη δεν την αμφισβήτησε ποτέ, όπως συνέβη και στον Έβρο. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προστασία των συνόρων όλης της Ε.Ε.».

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Στη διάρκεια του σύντομου διαλόγου που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εστίασαν στην επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου στον Έβρο, καθώς και στις κινήσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

«Είχατε μία πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Θράκη και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας. Γιατί η Θράκη, παρά κάποιους ανυπόστατους ισχυρισμούς που εξακολουθούμε να ακούμε, παραμένει ένα παράδειγμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Μία πολιτική, η οποία έχει εμπεδωθεί εδώ και 30 χρόνια και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Η Θράκη έχει και την ιδιαιτερότητα, ειδικά η περιοχή της Ξάνθης, να δίνει κάποια μικρά ενισχυμένα επιδημιολογικά φορτία και θα χρειαστεί μία ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για να εστιάσει στο κρίσιμο μέτωπο της οικονομίας. «Περνάμε τώρα στην επόμενη φάση. Σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η ανάταξη της οικονομίας. Γνωρίζετε τις προτάσεις, τις οποίες έχει ήδη νομοθετήσει η κυβέρνηση πρωτίστως για τη στήριξη της απασχόλησης. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Να είναι η ύφεση το 2020 όσο το δυνατόν λιγότερο έντονη, έτσι ώστε η ανάκαμψη το 2021 να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Βέβαια πιστεύω ότι υπάρχει και μία άμεση συσχέτιση μεταξύ της επιτυχίας της χώρας στην αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης και της δυνατότητας της να μπορέσει να ανακάμψει γρήγορα οικονομικά. Πιστεύω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή με αυξημένη αξιοπιστία στο εξωτερικό. Ανοίγει και σήμερα η πλατφόρμα για το ταμείο εγγυοδοσίας. Επτά δισεκατομμύρια, τα οποία εκτιμούμε ότι θα πέσουν στην αγορά, για να στηρίξουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων», ανέφερε και κάνοντας λόγο για μία σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, εξέφρασε την ελπίδα οι τράπεζες να κινηθούν γρήγορα «ώστε να διαθέσουν τα κεφάλαια αυτά χωρίς περιττές πρόσθετες εξασφαλίσεις», και με μεγάλη ταχύτητα.

«Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε καλά και ίσως και κακά νέα, με την έννοια των εντάσεων που συνεχίζονται από τη μεριά της Τουρκίας. Πράγματι, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η γενναία ενίσχυση και γενναία απόφαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της οικονομίας. Γιατί είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, δυσμενείς οι επιπτώσεις από την Πανδημία που περάσαμε και ακόμα δεν έχουμε με βεβαιότητα ξεφύγει. Αλλά, υπάρχει μία ευκαιρία για τη χώρα. Να δούμε το παραγωγικό μας μοντέλο και το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Αυτό είναι ένα βάρος που πέφτει σε σας, την κυβέρνηση, αλλά είναι ευκαιρία σαν χώρα συνολικά να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα», τόνισε από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.