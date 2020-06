Κοινωνία

Επεισόδια, μολότοφ και συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που έκαναν πορεία για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ζημιές σε καταστήματα και καφέ. "Βροχή" οι πέτρες και οι μολότοφ.

Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν την πορεία διαμαρτυρίας, στο κέντρο της Αθήνας, για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στις ΗΠΑ.

Ζημιές υπέστησαν τρία καταστήματα και ένα καφέ, την ώρα μάλιστα που μέσα σε αυτό υπήρχαν θαμώνες, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η διαδήλωση από το Σύνταγμα με πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία ξεκίνησε γύρω στις 19:30 και λίγο πριν τις 21.00 μια μικρή μερίδα διαδηλωτών άρχισε να πετά μολότοφ και πέτρες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με χρήση χημικών.

Οι διαδηλωτές άναψαν φωτιές και ξήλωσαν κάδους απορριμμάτων ρίχνοντας τους προς τους αστυνομικούς.

Στην συνέχεια μια ομάδα κατευθύνθηκε προς τα Εξάρχεια και μια άλλη στην Ηρώδου Αττικού όπου πέταξε πέτρες στα ΜΑΤ και στην συνέχεια κατευθύνθηκε προς την πλατεία Κολωνακίου.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό μέχρι την Τσακάλωφ, όπου έγιναν 12 προσαγωγές από τις οποίες οι πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις.