Κοινωνία

Έβρος: προπαγάνδα οι φήμες για κινητοποίηση στα σύνορα

Δημιουργία εντυπώσεων από τους Τούρκους, που έκαναν λόγο για κινητικότητα 6.000 μεταναστών στα σύνορα...

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτήν τη στιγμή στον Έβρο. Επικρατεί ησυχία, δεν έχουμε κινήσεις που να προκαλούν ανησυχία», σημείωναν κυβερνητικές πηγές το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες αφού δημοσίευμα της εφημερίδας Haber Turk έκανε λόγο για συγκέντρωση μεταναστών στα σύνορα.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Το ταξίδι της ελπίδας μέσω της Αδριανούπολης ξεκινούν και πάλι μετανάστες» σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές για συγκεντρωμένο πλήθος μεταναστών που, σύμφωνα με όσα διαδίδονταν, ξεπερνούσε τις 6.000.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πρόσφυγες και μετανάστες είχαν μεταφερθεί και πάλι σε σημεία τόσο στην περιοχή της Ανδριανούπολης όσο και στην τουρκική πλευρά στο ύψος του Πετάλου στον Πέπλο, καθώς και στα Ύψαλα.

Όχι μόνο όμως οι ελληνικές Αρχές διαψεύδουν το δημοσίευμα, αλλά οι εικόνες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από τις Φέρες αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο, είναι καθ’ όλα έτοιμες. Το πρωί έφτασε στην Αλεξανδρούπολη ο Αλκιβιάδης Στεφανής για προγραμματισμένη επίσκεψη. Ο υφυπουργός Άμυνας θα μεταβεί και στην Ορεστιάδα.