Μητσοτάκης: μεγάλες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε το κυβερνητικό σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.

Χαρακτηρίζοντας το εθνικό σχέδιο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση ως σημαντικό βήμα για ένα πιο καθαρό μέλλον, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλυσε τις πτυχές του στρατηγικού πλάνου της κυβέρνησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

"Η πράσινη στροφή είναι μία επιλογή πολιτική. Αφορά την υγεία των κατοίκων, αφορά την εθνική οικονομία, αφορά το πορτοφόλι κάθε νοικοκυριού. Αλλά, αφορά και τη συνολική προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μας, για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση από την οποία κινδυνεύει η δική μας γενιά, αλλά και οι επόμενες γενιές. Και αυτή δεν είναι άλλη από την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής", σημείωσε ο πρωθυπουργός. "Από επιλογή, αλλά και από ανάγκη ο πλανήτης συναντάται με την καθαρή ενέργεια και η ηλεκτροκίνηση απλώνεται παντού με δυναμισμό...", επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Το σχέδιο της κυβέρνησης

Το πρώτο σκέλος του σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. "Επιδοτούμε με 100 εκατομμύρια ευρώ και για 18 μήνες την αγορά αυτοκινήτων νέου τύπου. Το όφελος ανά μονάδα, εάν συνδυαστεί με το οικολογικό μπόνους και τις σχετικές φοροαπαλλαγές, θα προσεγγίζει τα 10.000 ευρώ. Κάτι που θα κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στο μέσο εισόδημα. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί κατά 25% την αγορά ηλεκτρικών ταξί που έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντικατάσταση του στόλου, ειδικά στις μεγάλες πόλεις", σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα:

-Τα Ηλεκτρικά οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα παντού για δύο χρόνια. Θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμευσης. Θα εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και από τα εταιρικά έσοδα θα εκπίπτει το 50% και το 70% στα νησιά του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενός τέτοιου αυτοκινήτου.

-Η δεύτερη κατεύθυνση του σχεδίου ρυθμίζει την αγορά των υπηρεσιών φόρτισης και οργανώνει τις υποδομές υποστήριξης των νέων οχημάτων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πιστοποιούνται σε ένα ενιαίο μητρώο ηλεκτροκίνησης.

-Η τρίτη πτυχή περιλαμβάνει τα κίνητρα για την εγκατάσταση καινούργιων παραγωγικών μονάδων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

"Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης. Θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, θεσπίζοντας κίνητρα για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Αρκαδίας, όπου θα εξελίσσεται σταδιακά η απολιγνιτοποίηση", επεσήμανε ο πρωθυπουργός. "Τα κίνητρα θα είναι η μείωση φόρων. Οι μονάδες που θα εγκαθίστανται εκεί θα έχουν μικρότερο φορολογικό συντελεστή κατά 5% για πέντε κερδοφόρες χρήσεις. Θα έχουν μειωμένες εργοδοτικές εισφορές για κάθε νέα θέση εργασίας την οποία ιδρύουν. Θα έχουν αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων και οι δαπάνες θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα τους προσαυξημένες μάλιστα κατά 15%", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας και την επιδότηση για αγορά ηλεκτρονικού ποδηλάτου κατά 40%.

Ο πρωθυπουργός, στη διάρκεια της ομιλίας του, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

-Ανακοινώνουμε μία εμβληματική πρωτοβουλία για το μέλλον. Μία πολιτική που απαντάει και στη μιζέρια του χθες αλλά και στη δικαιολογημένη ανησυχία του σήμερα... Το εθνικό σχέδιο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής μας αντίληψης για την εγκατάλειψη των ρυπογόνων καυσίμων. Είναι ένα σχέδιο που αφορά το κράτος, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τους δήμους. Αφορά προφανώς την αγορά, αφορά σε όλες τις εκφάνσεις την κοινωνία των πολιτών...



-Στη χώρα μας σήμερα το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με το ζόρι ξεπερνάει το 0,3%. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα του μέλλοντος...



-Ο εθνικός μας στόχος είναι ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα το 2030 να είναι ηλεκτρικά. Μακάρι η τεχνολογία, αλλά και η επιθυμία των καταναλωτών να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση και να μας βοηθήσει να αναθεωρήσουμε αυτούς τους στόχους σε πιο φιλόδοξη κατεύθυνση.