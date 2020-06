Κοινωνία

“Διακονία”: διαδικτυακή εκπαίδευση εθελοντών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιάκοπη η ανάγκη για αλληλεγγύη και προσφορά στον συνάνθρωπο, ακόμη και εν μέσω της επιδημίας κορονοϊού.

Η «Διακονία», με τους εκπαιδευμένους εθελοντές της, συνεχίζει τη προσφορά της στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις δημόσιες αρχές.

Με υπευθυνότητα και στόχο τη διαρκή κατάρτιση των εθελοντών της, η «Διακονία» θα υλοποιήσει εκ νέου διαδικτυακή εκπαίδευση, με θέμα τον νέο κορονοϊό και τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από την ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Ηρώ Μπροκαλάκη, η οποία θα αναλύσει τα νέα δεδομένα σχετικά με τον CoV-19 και θα δοθεί έμφαση στον τρόπο ασφαλούς και υπεύθυνης προσφοράς. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους εθελοντές της «Διακονίας» και θα διεξαχθεί μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης (skype) την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00-19:00.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: edani@diaconia.gr είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του γραφείου ως την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 20:00.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο στα τηλέφωνα: 210 7752706, 210 7252706, 2107252716.

*θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας