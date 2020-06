Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: Τους πολιτικούς αρχηγούς συναντά η Γιάννα Αγγελοπούλου

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των επαφών που θα έχει τις επόμενες ημέρες η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”.

Κύκλο επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων, ξεκινά η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, προκειμένου να τους ενημερώσει για το μέχρι τώρα έργο της Επιτροπής και τους στόχους του επόμενου διαστήματος.

Μετά από σχετική επικοινωνία της κ. Αγγελοπούλου με όλους τους αρχηγούς, έχουν ήδη προγραμματιστεί οι εξής συναντήσεις:

Τρίτη 9 Ιουνίου, ώρα 11.00: Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στα γραφεία του Κόμματος, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 15:00: Συνάντηση με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στο γραφείο της, στη Βουλή.

Πέμπτη 11 Ιουνίου, ώρα 17:00: Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στα γραφεία του Κόμματος, στον Περισσό.