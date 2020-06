Καιρός

Που αναμένονται τοπικά έντονα φαινόμενα την Κυριακή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο την Κυριακή αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές, στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ θα επέλθει βελτίωση των συνθηκών.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ηρακλείου, ενημερώνει, για τον περονόσπορο στο αμπέλι. Η παρατεταμένη καιρική αστάθεια έδωσε κυρίως τοπικές βροχοπτώσεις χαμηλού ύψους με μικρή διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις (ιδιαίτερα το απόγευμα της 29ης Μαΐου) βροχοπτώσεων με μεγάλη διάρκεια διύγρανσης των αμπελιών σε περιοχές με επιβεβαιωμένη παρουσία της ασθένειας (κυρίως βόρεια και κεντρικά του νησιού). Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να εμφανιστούν νέα συμπτώματα σε φύλλα και σταφύλια στο τέλος της εβδομάδας.

Η αστάθεια παραμένει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας και τα σταφύλια είναι ακόμα πολύ ευάλωτα στην ασθένεια.

Οδηγίες :

Όσο παραμένει η καιρική αστάθεια τα αμπέλια που βρίσκονται σε τοποθεσίες που έχει εμφανιστεί η ασθένεια πρέπει να είναι καλυμμένα.

Υπενθυμίζεται ότι σε αμπέλια με συμπτώματα πρέπει να συνεχίζεται η προστασία σε περιόδους με δροσιές ή σε επόμενες βροχές.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: