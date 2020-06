Αθλητικά

Ολυμπιακός: η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Πέδρο Μάρτινς ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (Κυριακή 7/6, 19:30).

Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει στην διάθεση του 20 ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου και του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποτελεί τον... κινητήριο μοχλό των «ερυθρολεύκων».

Οι «εκλεκτοί» του Πορτογάλου τεχνικού, είναι οι Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Φορτούνης, Χασάν και Ελ Αραμπί.