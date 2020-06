Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγκόσμια Ιατρική Ένωση: “Καμπανάκι” για κρυφές εστίες

Προειδοποιήσεις εν όψει της απελευθέρωσης των ταξιδιών και του ανοίγματος του τουρισμού...

Κατά της πρόωρης και υπερβολικής χαλάρωσης των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι, εν όψει της απελευθέρωσης των ταξιδιών και του ανοίγματος του τουρισμού.

Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες γνωστές εστίες κρουσμάτων, δηλώνει ο κ. Μοντγκόμερι στην «Neuer Osnabruecker Zeitung», δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές «κρυφές» εστίες. Αναφέρεται μάλιστα σε πληροφορίες από την Κίνα, όπου άνθρωποι που είχαν νοσήσει εξακολουθούν να μεταδίδουν τον ιό. Στην Γερμανία κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη ελεγχθεί, αλλά «και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει», επισημαίνει ο Γερμανός γιατρός, προειδοποιώντας ότι με την απελευθέρωση των ταξιδιών και τον τουρισμό έρχονται και νέοι κίνδυνοι. Κάνει μάλιστα λόγο για τους υπερμεταδοτικούς ανθρώπους («superspreaders»), οι οποίοι μεταδίδουν τον ιό σε πολλούς άλλους.

Ο κ. Μοντγκόμερι τονίζει ακόμη κατηγορηματικά ότι δεν πρέπει να επιτραπούν «σε καμία περίπτωση» οι μαζικές εκδηλώσεις. Ενδεχόμενο άνοιγμα των ποδοσφαιρικών γηπέδων για τους θεατές «θα ήταν καταστροφικό και θα μπορούσε να μας φέρει πολύ πίσω», εξηγεί και συνιστά να ακυρωθούν φέτος όλα τα κομματικά συνέδρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος νέας εξάπλωσης του ιού θα αυξηθεί σημαντικά με την πλήρη επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών και των σχολείων. «Πρέπει να βρεθεί η μέση οδός», δηλώνει ο κ. Μοντγκόμερι και αναγνωρίζει ότι για την προστασία από τον ιό, τα παιδιά θα έπρεπε να παραμείνουν στο σπίτι, αλλά από ψυχολογική και παιδαγωγική άποψη, πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο.

Για την ανάγκη προετοιμασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ενδεχόμενο νέο κύμα της πανδημίας κάνει λόγο και ο επικεφαλής της Συνέλευσης των Υπουργών Εσωτερικών των ομόσπονδων κρατιδίων, Γκέοργκ Μάιερ (SPD) από την Θουριγγία. Ο κ. Μάιερ τονίζει την ανάγκη μέχρι το φθινόπωρο να έχει συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα υγειονομικού υλικού.

Συγκεκριμένα σχέδια για την διαχείριση ενός δεύτερου κύματος εκπονεί και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος δηλώνει στην «Welt» που κυκλοφορεί αύριο ότι τα μέλη της Συμμαχίας θα πρέπει να συνεργαστούν στενά προκειμένου η βοήθεια να μπορεί να δοθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Σήμερα το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» ανακοίνωσε 407 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη Γερμανία με τα οποία ο συνολικός αριθμός από την αρχή της πανδημίας ανέρχεται σε 183.678. Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν ακόμη 33 θάνατοι που συνδέονται με την Covid-19, με τον αριθμό των θυμάτων να φθάνει τις 8.646. Επιπλέον, 168.900 άτομα θεωρείται ότι έχουν θεραπευθεί, εκ των οποίων οι 400 το τελευταίο 24ωρο.