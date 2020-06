Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Το λάθος που ίσως έχει κάνει η γυναίκα που έριξε το βιτριόλι στην 34χρονη το πρωινό της 20ης Μαϊου, αναζητούν οι αστυνομικοί.​