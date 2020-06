Οικονομία

Σαντορίνη: χαμένο μήνα θεωρούν τον Ιούνιο οι φορείς του τουρισμού (βίντεο)

Έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους, στις πτήσεις τσάρτερ που θα ξεκινήσουν την πρώτη Ιουλίου.​