Life

Κυριάκος – Μαρέβα Μητσοτάκη: Οι δημόσιες ευχές για τα γενέθλια της κόρης τους (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του ευχήθηκαν στην πρωτότοκη κόρης τους για τα γενέθλιά της και στο Instagram.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η κόρη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



Η Σοφία, συμπληρώνει σήμερα τα 23 της χρόνια και όπως ήταν λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος της έχει ιδιαίτερη αδυναμία δε θα μπορούσε να μην της ευχηθεί και δημόσια. Ωστόσο, δημόσια της ευχήθηκε και η μητέρα της Μαρέβα Μητσοτάκη.



Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Χρόνια Πολλά Σοφάκι μου! Να είσαι γερή και ευτυχισμένη».



Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.





Από την πλευρά της και η Μαρέβα Μητσοτάκη ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της με ανάρτησή της στο Instagram

Η κ. Μητσοτάκη, ανέβασε μια φωτογραφία της πρωτότοκης κόρης της, γράφοντας: «Το κοριτσάκι μου έγινε 23! Χρόνια πολλά φως της ζωής μου!».