Αθλητικά

Μήνυμα Νεϊμάρ στους συμπαίκτες του για την Μπαρτσελόνα

Σε μία αποκάλυψη που αναμένεται να... πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις, προχώρησε σήμερα η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo». Οπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Νεϊμάρ διεμήνυσε στους συμπαίκτες του ότι θέλει να πάει στην Μπαρτσελόνα! Και όλα αυτά, εν μέσω καραντίνας λόγω κορονοϊού, διάστημα στο οποίο ο Βραζιλιάνος επιθετικός, είχε διαρκή επικοινωνία με τους συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο σχετικό άρθρο, επισημαίνεται πως η μοναδική επιθυμία του 28χρονου άσου, είναι να επιστρέψει στην Βαρκελώνη και για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκε να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον γαλλικό σύλλογο, που λήγει το 2022. Ωστόσο, ο Νεϊμάρ δεν θέλει να «συγκρουσθεί» με τους διοικούντες την Παρί και σκοπεύει να κλείσει τον κύκλο του στην γαλλική πρωτεύουσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Που δεν είναι άλλος, από μία εξαιρετική πορεία στο Champions League και η κατάκτηση του τροπαίου για πρώτη φορά στην Ιστορία των «πρωτευουσιάνων».