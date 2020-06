Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θυμάτων το τελευταίο δίμηνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτική πρόβλεψη για τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων τις πανδημίας μέχρι τον Αύγουστο.

Η ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στοίχισε τη ζωή σε άλλους 450 ανθρώπους τις προηγούμενες 24 ώρες στις ΗΠΑ, με βάση την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τη Δευτέρα στις 20:30 (03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τον χαμηλότερο ημερήσιο απολογισμό των τελευταίων περίπου δύο μηνών.

Είναι πάντως πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν ο αριθμός που καταγράφηκε χθες σηματοδοτεί τάση με διάρκεια. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει και ανανεώνει συνεχώς το πανεπιστήμιο τείνουν να μειώνονται μηχανικά έπειτα από κάθε Σαββατοκύριακο.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων που οφείλονται στην COVID-19 έχει φθάσει περί τους 110.900 στις ΗΠΑ, όπου εξάλλου καταγράφονται 1.955.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, κατά τα δεδομένα του πανεπιστημίου. Περίπου 506.000 άνθρωποι έχουν αποθεραπευθεί.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να ξεπερνούν το όριο των 500 θανάτων την ημέρα περί τα τέλη Μαρτίου και ξεπέρασαν σε μία περίπτωση τους 3.000 θανάτους σε 24 ώρες, στα μέσα Απριλίου. Πάντως εδώ και δύο εβδομάδες, οι ημερήσιοι απολογισμοί της πανδημίας συχνά δεν ξεπερνούν τους 1.000 νεκρούς.

Όμως, στη χώρα συνεχίζουν να καταγράφονται περίπου 20.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καθημερινά. Οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να μειώσουν αυτή την καμπύλη.

Σε απόλυτους αριθμούς, η χώρα είναι αυτή που έχει υποστεί το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού, τόσο σε αριθμό θανάτων όσο και σε αριθμό μολύνσεων που έχουν διαγνωστεί. Ωστόσο αναλογικά με τον πληθυσμό, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες - ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία - καταμετρούν περισσότερους θανάτους ανά κάτοικους από ό,τι η Αμερική.

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον εκτίμησε χθες ότι ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ενδέχεται να φθάσει τους 145.728 νεκρούς τον Αύγουστο.

Ο μέσος όρος εννιά επιδημιολογικών μοντέλων που υπολόγισαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης προβλέπει 127.000 θανάτους στις ΗΠΑ ως την 27η Ιουνίου.