Υγεία - Περιβάλλον

ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχώρησε στην άρση του lockdown χωρίς ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάψει επιτέλους να κρύβεται πίσω από την “ατομική ευθύνη”», σχολιάζοντας τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα από τον ΕΟΔΥ.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την αύξηση των κρουσμάτων προκαλούν σε όλους μας εύλογη ανησυχία. Επιβεβαιώνεται ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και δεν χωρούν εφησυχασμοί.

Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, μας προκαλεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επιρρίψει την αποκλειστική ευθύνη στους πολίτες, ενώ θα όφειλε να δώσει εξηγήσεις για τις δικές της επιλογές» επισημαίνει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει.

«Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην, προφανώς αναγκαία, σταδιακή άρση του lockdown, χωρίς όμως το βασικό: ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Άνοιξε τα σύνορα και τις πτήσεις από το εξωτερικό, χωρίς όμως να διασφαλίσει από την ΕΕ την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ στα αεροδρόμια προέλευσης, όπως αρχικά δεσμεύονταν οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και μαζικών μοριακών τεστ στην Ελλάδα.

2. Άνοιξε τις εκκλησίες πριν καλά - καλά ανοίξουν τα καταστήματα υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους.

3. Ανακοίνωσε υγειονομικά πρωτόκολλα για καταστήματα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά η εικόνα που αποκομίζει κάθε πολίτης είναι πως οι έλεγχοι είναι από ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι.

4. Διέκοψε την καθημερινή ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του ιού για να δημιουργήσει μία επίπλαστη εικόνα κανονικότητας και εφησυχασμού.

5. Άνοιξε τα σχολεία για μαθήματα μόλις δέκα ημερών, χωρίς τελικά να έχει δώσει μία πειστική απάντηση γιατί παίρνει αυτό το ρίσκο για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να πάψει επιτέλους να κρύβεται πίσω από την “ατομική ευθύνη”».