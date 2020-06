Πολιτική

Δένδιας στον ΑΝΤ1: η Τουρκία επιδιώκει κλιμάκωση της έντασης

Τι κερδίζει η Ελλάδα από τη συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία. Μήνυμα του ΥΠΕΞ στον Ερντογάν...

Η Ελλάδα έχει πλέον μια αποκλειστική ζώνη στα ανατολικά της που επιβεβαιώνει τις θέσεις της χώρας μας έναντι του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μετά τη συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία. Επι του πρακτέου προστατεύει και τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων, συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ιταλία υιοθετεί, πλήρως, το Διεθνές Δίκιαιο όπως το αντιλαμβάνεται η Ελλάδα σημείωσε ο κ. Δένδιας, γεγονός που ενευρίζει τον Ερντογαν όπως και η θεση των ΗΠΑ ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρυπίδα.

Η Τουρκία επιδιώκει κλιμάκωση της έντασης υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ, επιδιώκοντας να μας οδηγήσει σε παραχωρήσεις, αλλά θα αποτύχει. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα . Θα προασπίσουμε, όμως, τα εθνικά μας συμφέροντα.

Σχολιάζοντας τα περί επικείμενων τουρκικών ερευνών κάτω απο την Κρήτη είπε πως είναι ενέργειες που δεν είναι συμβατές με το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν την κοινή λογική. Ταυτοχρόνως, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα κάνει το καθήκος της εάν η Τουρκία επιχειρήσει να πραγματοποιήσει έρευνες.

Αναφερόμενος στα περί μετατροπής της Αγιας Σοφίας σε Τζαμί τόνισε ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί από τον Κεμάλ Ατατούρκ και κάλεσε τον, πεπειραμένο πολιτικά, Ερντογάν να μην βλάψει διεθνώς την εικόνα της Τουρκίας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε επίτευξη συμφωνίας ΑΟΖ με την Αίγυπτο και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ταξίδι του στο Κάιρο στις 18 Ιουνίου