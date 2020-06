Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η χρήση μάσκας μπορεί να αποτρέψει νέο κύμα της πανδημίας

Η βρετανική έρευνα για τη χρησιμότητα της προστατευτικής μάσκας ως προληπτικό μέτρο για την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η ευρεία χρήσης μάσκας από τους πολίτες μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση της covid-19 σε διαχειρίσιμο σημείο σε εθνικό επίπεδο και να αποτρέψει νέα κύματα της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με lockdown, σύμφωνα με βρετανική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν επιστήμονες των πανεπιστημίων Κέμπριτζ και Γκρίνουιτς, αναφέρει ότι μόνο τα lockdown δεν αποτρέπουν την επανεμφάνιση του κορονοϊού και ότι ακόμη και οι αυτοσχέδιες μάσκες μειώνουν δραματικά το ποσοστό μετάδοσης του ιού, αν αρκετοί άνθρωποι τις φορούν στους δημόσιους χώρους.

“Οι αναλύσεις μας υποστηρίζουν την άμεση και καθολική χρήση μάσκας από το κοινό”, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Στατ του πανεπιστημίου Κέμπριτζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση μάσκας σε συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης καθώς και με μερικά lockdown μπορεί να αποτελέσει “έναν αποδεκτό τρόπο διαχείρισης της πανδημίας και επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας” μέχρι να παραχθεί αποτελεσματικό εμβόλιο για την covid-19.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό "Proceedings of the Royal Society A".

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικαιροποίησε την Παρασκευή τις συστάσεις του και πλέον αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ζητούν από όλους τους πολίτες να φορούν υφασμάτινες μάσκες όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του SARS-CoV-2.