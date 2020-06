Κοινωνία

Κορονοϊός: εισαγγελική έρευνα για ζευγάρι που επέστρεψε από τη Γερμανία

Έρευνα για τον κίνδυνο διασποράς του ιού διέταξε η Εισαγγελία Βόλου για το ζευγάρι που πέρασε από τον Βόλο πριν μπει σε καραντίνα. Τι υποστηρίζουν οι ίδιοι.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Βόλου για ζευγάρι που επέστρεψε από τη Γερμανία και αντί να τεθεί σε αυτοπεριορισμό στην Αετομηλίτσα Τρικάλων, επισκέφτηκε τον Βόλο.

Η Εισαγγελία Βόλου ανέθεσε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου να ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΥ και τη ΓΑΔΑ την ιχνηλάτηση των επαφών του 26χρονου αθλητή και της 25χρονης φίλης του.

Η έρευνα γίνεται προς την κατεύθυνση να διαπιστωθεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου COVID- 19 με δεδομένο ότι το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι όποιος παραβιάσει τα μέτρα ή τον νόμο που έχει διατάξει η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη αυτή προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό προσώπων.

Ακόμη, γίνεται προς την κατεύθυνση να διαπιστωθεί αν από την παραβίαση των μέτρων υπήρξε μετάδοση της ασθένειας σε άνθρωπο και μάλιστα κατά συρροή, πράξη που τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών. Όπως είναι γνωστό το νεαρό ζευγάρι διαγνώστηκε την περασμένη Παρασκευή θετικό στον κορονοϊό και νοσηλεύεται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αναζητήθηκε και υποβλήθηκε σε τεστ στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών της 30χρονης μητέρας και εγκύου έξι μηνών και του συζύγου της που διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό και στους γιατρούς δήλωσαν ότι είχαν έρθει σε επαφή με ζευγάρι που επέστρεψε στην Ελλάδα πρόσφατα από τη Γερμανία.

Το ζευγάρι φέρεται να δήλωσε ότι όταν επέστρεψε στην Αθήνα υποβλήθηκε σε τεστ που ήταν αρνητικό στον νέο ιό. Βάσει της δήλωσης που έκανε το ζευγάρι στο αεροδρόμιο έπρεπε κατευθείαν να μεταβεί στην Αετομηλίτσα Τρικάλων και να μπει σε καραντίνα.

Πηγή: taxydromos.gr