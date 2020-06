Κοινωνία

Συνελήφθη γυναίκα για την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της επίθεσης με βιτριόλι σε βάρος 34χρονης γυναίκας στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, προσήχθη μία 35χρονη γυναίκα ως βασική ύποπτη για την υπόθεση. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της προσάπτονται. Το στοιχείο που φέρεται να “πρόδωσε” την 35χρονη, σύμφωνα με την “Καθημερινή”, είναι η τηλεκάρτα που χρησιμοποίησε για να τηλεφωνήσει σε ραδιοταξί, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο της επίθεσης. Οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι οι κλήσεις είχαν γίνει με τηλεκάρτα από υπαίθρια καρτοτηλέφωνα του ΟΤΕ, έπειτα από άρση απορρήτου στα τηλέφωνα της εταιρείας ραδιοταξί.

Τις τελευταίες ώρες, είχε διαρρεύει από αστυνομικές πηγές πως οι Αρχές βρίσκονταν πολύ κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της επίθεσης εναντίον της 34χρονης λογίστριας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα “Το Βήμα”, δράστις είναι μία γυναίκα από την Αθήνα, της οποίας τα ίχνη είχαν εξαφανισθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η εν λόγω γυναίκα δεν ανήκει στον αρχικό κύκλο των υπόπτων από το προσωπικό κι επαγγελματικό περιβάλλον της 34χρονης που είχε απασχολήσει στην πρώτη φάση τις διωκτικές Αρχές. Φέρεται να διατηρούσε περιστασιακή σχέση με άντρα ο οποίος είχε προσωπική επαφή με την άτυχη 34χρονη κάτι που θεωρήθηκε από την ύποπτη ως “εμπόδιο” για να υπάρξει μόνιμος δεσμός μαζί του. Κάτι ωστόσο που φέρεται να αρνείτο κι ο ίδιος ο εν λόγω άνδρας. Αστυνομικοί μιλούν για “εμμονή” της εν λόγω γυναίκας σε βάρος της 34χρονης.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στα ίχνη της βασικής υπόπτου από σειρά πληροφοριών κι ύστερα από τον διαδοχικό αποκλεισμό άλλων σεναρίων κι άλλων προσώπων για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι είχαν ισχυρά άλλοθι.

Επιπλέον, σημαντικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την ανάλυση κλήσεων στα σημεία εμφάνισης της 34χρονης (Καλλιθέα, Συγγρού στο ύψος του Φίξ, Ακαδημίας, Παγκράτι), τη μαρτυρία οδηγού ταξί κλπ.