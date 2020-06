Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η ζήλια και το Facebook “έδειξαν” την 35χρονη (εικόνες)

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Ποια είναι η γυναίκα που συνελήφθη. Η καταλυτική μαρτυρία. Τι βρέθηκε στο σπίτι της.

Μια 35χρονη, υπάλληλος δικηγορικού γραφείου σε μικρή απόσταση από τα γραφεία της εταιρείας στην οποία εργαζόταν η 34χρονη Ιωάννα, συνελήφθη από την Αστυνομία ως η δράστις της επίθεσης με βιτριόλι, το πρωινό της 20ης Μαΐου, στην Καλλιθέα. Η γυναίκα επιμένει ότι ειναι αθώα και δεν έχει αποδεχθεί το παραμικρό απο όσα της προσάπτουν οι αστυνομικοί.

Το πρωί της Πέμπτης, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της, στην περιοχή του Ζωγράφου και προχώρησαν στην προσαγωγής της. Στο διαμέρισμα εντόπισαν μια περούκα, ένα κινητό τηλέφωνο-«φάντασμα» (καταχωρημένο στο όνομα ανύπαρκτου αλλοδαπού) και μια τηλεκάρτα.

Η 35χρονη κατάγεται από χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό του θύματος της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν αναφορές ότι οι δύο γυναίκες είχαν σχέσεις, εκτός από κάποια σχόλια και κάποια likes στο Facebook.

Όταν η 35χρονη χώρισε με τον σύντροφό της, πίστεψε -χωρίς κάτι τέτοιο να επαληθεύεται- ότι το θύμα είχε σχέση με τον άντρα, πιθανότατα λόγω και κάποιων post στο Facebook. Η ζήλια την είχε τυφλώσει, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, οδηγώντας την στην επίθεση με βιτριόλι.

Πώς έφθασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί έφθασαν στα ίχνη της 35χρονης, ύστερα από κατάθεση ενός φιλικού προσώπου του θύματος της επίθεσης, που είπε ότι η 35χρονη μιλούσε άσχημα για την 34χρονη και ότι θεωρούσε πως η Ιωάννα έφταιγε για τον χωρισμό της.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι ένα "πακιστανικό τηλέφωνο" εξέπεμψε από την Καλλιθέα σε ώρες και μέρες, που είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Το ίδιο τηλέφωνο εξέπεμψε στο δικηγορικό γραφείο και στο σπίτι της 35χρονης, αν και την στιγμή της επίθεσης το είχε απενεργοποιήσει.

Από το δικηγορικό γραφείο, όπου εργάζεται η 35χρονη, έμαθαν ότι απουσίαζε κάποιες ώρες για εξωτερικές δουλειές, (σημ: τις ώρες που είχε πάει για κατόπτευση), ενώ την ημέρα της επίθεσης είχε πει ότι θα καθυστερήσει, γιατί είχε «μία δουλειά».

Η κάθε κίνηση της 35χρονης φαίνεται πως ήταν καλά σχεδιασμένη. Μετά από την επίθεση πήγε στο γραφείο της. Εκείνη την ημέρα, όπως και όλες τις επόμενες, δούλευε με τον ίδιο ζήλο, αλλά δεν μιλούσε πια για την Ιωάννα στους φίλους της.

Από την έρευνα στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί είδαν την διαδρομή που συνδέει το δικηγορικό γραφείο με την Καλλιθέα.

Τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί είχαν «καταλήξει» σε δύο ύποπτες και περίμεναν να «μιλήσουν» τα κινητά τους, ώστε να καταλήξουν στην βασική ύποπτη για την επίθεση.

Ακόμη δεν έχει γίνει σύγκριση της φωνής, με το ηχητικό ντοκουμέντο από το τηλεφώνημα στην εταιρεία ράδιο-ταξί, αλλά οι αστυνομικοί θεωρούν ότι αυτή είναι η γυναίκα που τηλεφώνησε.

Η 35χρονη οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Εισαγγελέα,

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετέβη την Πέμπτη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος συνάντησε τους τρεις αξιωματικούς που ήταν επικεφαλής των ερευνών, ενημερώθηκε από αυτούς και τους συνεχάρη.

Επίσημη ενημέρωση από αστυνομικούς θα γίνει και στην 34χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Η Ιωάννα έχει επισήμως ενημερωθεί για την προσαγωγή μιας γυναίκα, όχι όμως με λεπτομέρειες για την ταυτότητα της και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.