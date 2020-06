Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα στην Ξάνθη

Συναγερμός μετά τα 15 νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: λαμβάνοντας υπ’ όψη το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή της Ξάνθης, καθώς προέκυψαν και νέα 15 θετικά κρούσματα στην περιοχή και κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 σε 2 άξονες:

Σε οριζόντια μέτρα για την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Ξάνθης, τα οποία συνίστανται σε:

Προσέλευση πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικά Καταστήματα και ΔΕΚΟ κατόπιν ραντεβού

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα

Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου

Σε ειδικότερα μέτρα που αφορούν στην κοινότητα του Εχίνου του Δήμου Μύκης, τα οποία συνίστανται σε:

Απαγόρευση δημόσιων και ιδιωτικών συγκεντρώσεων-συναθροίσεων πλην εντός οικογένειας συγκεντρώσεων

Απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών καθημερινά από ώρα 21:00 ως ώρα 07:00 της επομένης

Απαγόρευση μετάβασης εργαζομένων εντός και εκτός Εχίνου

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που διαβιούν στην περιοχή

Τροφοδοσία εμπορικών καταστημάτων θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών

Λήψη μέριμνας για την εξασφάλιση της ελάχιστης απαραίτητης δραστηριότητας των αγροτών και κτηνοτρόφων του Εχίνου από τον Δήμο Μύκης στο πλαίσιο των αναγκαίων για την εποχή γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων

Ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχίνου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης:

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τυχόν συνδρομή στο έργο των Δήμων της ΠΕ Ξάνθης σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω επιπλέον περιοριστικά μέτρα στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ισχύσουν από την 12-06-2020 και ώρα 06:00 και για επτά (7) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06:00 της 19-06-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ημέρα 0 – Ημέρα 7 – Ημέρα 14», όπου σε συνεργασία τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ θα μεταβούν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

Είχαμε επανειλημμένα ενημερώσει ότι όπου παρατηρείται νέα έξαρση του κορονοιού θα είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για λόγους δημόσιας υγείας. Σε συνεργασία με τους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης, την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. αλλά και τις Αρχές της περιοχής και πάντα ακλουθώντας τις συμβουλές των ειδικών θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε όσο έχουμε επιτύχει ως τώρα και να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού. Τα μέτρα αυτά υπέρ τοπικού χαρακτήρα θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες περιοχές σε περίπτωση που χρειαστεί.