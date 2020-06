Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: εμβόλιο σε 30000 εθελοντές τον Ιούλιο

Ο στόχος είναι η παρασκευή 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων έως τον Ιανουάριο του 2021.

Το πειραματικό εμβόλιο κατά της Covid-19 της αμερικανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας Moderna, το οποίο συγχρηματοδοτεί η αμερικανική κυβέρνηση, θα εισέλθει στην τρίτη και τελευταία φάση των κλινικών δοκιμών τον Ιούλιο, σε δείγμα 30.00 εθελοντών, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Είναι η καθοριστική φάση των δοκιμών που θα επιτρέψει να δούμε, σε ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα υγιών ατόμων, αν το εμβόλιο είναι πιο δραστικό από το ψευδοφάρμακο για να εμποδίσει τη μόλυνση από τον νέο κορονοϊό. Το πρωτόκολλο οριστικοποιήθηκε με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και η δοκιμή θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH).

Η Moderna είναι, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το οποίο επίσης ξεκίνησε μια δοκιμή μεγάλης κλίμακας σε 10.000 εθελοντές και αναμένει τα πρώτα αποτελέσματα τον Σεπτέμβριο, ανάμεσα στις πρώτες στην παγκόσμια κούρσα για το εμβόλιο. Η εταιρία βιοτεχνολογίας έλαβε 483 εκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση. Ανακοίνωσε στις 18 Μαΐου τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μικρό αριθμό εθελοντών (οκτώ), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των κλινικών δοκιμών.

Η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει 600 εθελοντές, άρχισε στα τέλη Μαΐου. Ο εμβολιασμός γίνεται σε δύο δόσεις, με διαφορά 28 ημερών η πρώτη από τη δεύτερη δόση. Οι μισοί εθελοντές λαμβάνουν ψευδοφάρμακο, και η επιλογή τους είναι τυχαία.

Αν η δόση για τις δοκιμές (1000 μικρογραμμάρια) αποδειχθεί δραστική, η Moderna έχει προβλέψει ότι μπορεί να παράγει 500 εκατομμύρια δόσεις ετησίως και ενδεχομένως έως 1 δισεκατομμύριο".

Η εταιρία είναι μια από τις πέντε εταιρίες στις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να στηρίχθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησής της "Warp Speed", σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, μαζί με τις AstraZeneca (βιομηχανικό εταίρο του εμβολίου της Οξφόρδης), Johnson &Johnson, Merck και Pfizer. Ο στόχος είναι η παρασκευή 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων έως τον Ιανουάριο του 2021.

Η τεχνολογία της Moderna, που βασίζεται στον αγγελιοφόρο RNA (messenger RNA ή mRNA), ουδέποτε αποδείχτηκε αποτελεσματική στην καταπολέμηση άλλων ιών. Στοχεύει να δίνει στο σώμα τις απαραίτητες γενετικές πληροφορίες για να ενεργοποιήσει προληπτικά την προστασία κατά του κορονοϊού.