Κόνσολας: στοίχημα για τον τουρισμό ο μισός Ιούνιος

“Υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα” ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας.

“Είναι η δυσκολότερη χρονιά του ελληνικού τουρισμού” ανέφερε ο κ. Κόνσολας και πρόσθεσε πως ξεκινάμε “από μηδενική βάση”, όταν οι εκτιμήσεις των αναλυτών προβλέπουν ότι 197 εκατομμύρια θέσεις θα χαθούν στον τουρισμό παγκοσμίως, ενώ η πτώση στα τουριστικά έσοδα θα είναι της τάξης του 65%-70%.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε στον Θέμα 104.6 πολύ κρίσιμη την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου για το “στοίχημα” του ελληνικού τουρισμού, ενώ δεν έκρυβε την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο.

Παράλληλα, οι δείκτες της τουριστικής αγοράς αναφέρουν ότι το 1/3 των ξενοδοχείων έχουν ανοίξει και θα ανοίξουν και τα 2/5 για τα εποχικά καταλύματα υποστήριξε ο κ. Κόνσολας, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει “κλιμακούμενη αύξηση” των ξενοδοχείων.