Κοινωνία

Αναζήτηση ξενοδοχείων για τουρίστες που θα νοσήσουν στις διακοπές

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανήρτησε το υπουργείο Τουρισμού...

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Τουρισμού, (www.mintour.gov.gr) προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων, κύριων και βοηθητικών, προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19.

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πρόκειται να μισθώσει τουριστικά καταλύματα μορφής ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων και Δωματίων (ΕΕΔΔ), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων καλούνται οι ασκούντες την εκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

1. Προϋποθέσεις: Κατά προτεραιότητα προκρίνονται τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) που διαθέτουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο ή κυλικείο για την παροχή πρόχειρου γεύματος). Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.

Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7888/2017 κ.υ.α. (Β’ 1654). Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

2. Γεωγραφικά κριτήρια: Σε όλη την επικράτεια.

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες η επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνει με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής, την βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου και με γνώμονα τα κριτήρια των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε Περιφέρειες που εμφανίζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες όπως αυξημένη τουριστική κίνηση και νησιωτικότητα.

3. Κόστος Αποζημίωσης: Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα της παρούσας πρόσκλησης αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού και υπολογίζεται ανά δωμάτιο διαμορφούμενο σε 30 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

4. Κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων: Τα κτίρια των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων ΕΕΔΔ πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

Χαρακτηριστικά τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσής του COVID-19:

i. Βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες (πχ ασθενοφόρο).

ii. Τηρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά (ή άνευ κλειδιών) ή αστέρια.

iii. Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.

Απαιτήσεις για τους χώρους των τουριστικών καταλυμάτων

i. Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό. Εάν δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός, θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.

ii. Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη με υγρό σαπούνι και νερό.

iii. Εάν δεν είναι δυνατόν τα άτομα της ίδιας οικογένειας να τεθούν σε καραντίνα σε ξεχωριστά δωμάτια, τότε θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 1 μέτρου απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.

Μέτρα υγιεινής

i. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καθημερινά (με διάλυμα 1 μέρος οικιακής χλωρίνης και 99 μέρη νερού ή αιθανόλης 70%). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και την υπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, τις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.τ.λ.

ii. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να φορά γάντια μίας χρήσης και χειρουργική μάσκα και να εφαρμόζει υγιεινή των χεριών μετά από την απόρριψή τους.

iii. Τα κλινοσκεπάσματα και ο ρουχισμός θα πρέπει να συλλέγεται σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια να πλένεται με απορρυπαντικό και νερό σε θερμοκρασία 60–90 °C και να στεγνώνουν πλήρως.

iv. Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να απορρίπτονται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.

v. Τα άτομα που μεταφέρουν τα τρόφιμα θα πρέπει να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια και να αφήνουν το δίσκο με το παρασκευασθέν φαγητό έξω από την πόρτα του δωματίου.

vi. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, τότε θα πρέπει μετά από την κατανάλωση του γεύματος ο δίσκος και τα πιάτα να μεταφέρονται σε σακούλα στον χώρο πλύσης σκευών και στη συνέχεια να πλένονται και να απολυμαίνονται στους 77 °C ή περισσότερο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου περιεκτικότητας 200 ppm.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο τουριστικό κατάλυμα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:

σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών

χαρτομάντηλα

απλές χειρουργικές μάσκες

γάντια μιας χρήσης

θερμόμετρα

σακούλες απορριμμάτων

υγρά καθαρισμού επιφανειών

Αρχείο μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διαμένουν στο τουριστικό κατάλυμα

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) -, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

5. Τήρηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου: Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 1881/29.05.2020 κ.υ.α. (Β’ 2084) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κ.υ.α. Σήμα Πιστοποίησης “Health First”.

6. Διάρκεια μίσθωσης: Οι μισθώσεις δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: Θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πληροφορίες : Υπουργείο Τουρισμού, 210 3736396, 210 3736020, 210 3736188.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά μετά την σχετική ανάρτηση της οριστικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την υποβολή σχετικού αιτήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού (https://www.mintour.gov.gr). Απαιτείται η υποβολή μιας αίτησης ανά τουριστικό κατάλυμα. Σημειώνεται ότι δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία του εντύπου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

– Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα έχει υποχρέωση έναντι μόνο αυτών των τουριστικών καταλυμάτων που θα επιλεγούν και με τα οποία θα συμβληθεί εν τέλει.

– Από την παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

– Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

– Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού και των αρμόδιων φορέων ως έχει.»