Κατέστρεψαν το Νυμφαίο της αρχαιοελληνικής Απολλωνίας (εικόνα)

Βάρβαροι προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο Μνημείο.

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν καταστροφές στο Νυμφαίο (μνημειακή κρήνη) της αρχαίας Απολλωνίας, κοντά στο Φίερι της Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα himara.gr, προκλήθηκαν ανεπανόρθωτες ζημιές σε μια από τις πιο σημαντικές πόλεις στην ιστορία του τόπου, η οποία και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ενταγμένο στον κατάλογο της Unesco.

Σε δηλώσεις για το περιστατικό προέβη η διευθύντρια του αρχαιολογικού πάρκου, ενώ το όλο θέμα κατήγγειλε στα αρμόδια εισαγγελικά όργανα. Η ίδια αναφερόμενη σ' αυτή την άθλια ενέργεια, είπε πως οι ζημιές είναι ανεπανόρθωτες και αφορούν το σπάσιμο σε κίονες, σε σημείο να έχει καταστραφεί εξολοκλήρου το μνημείο. Όσον αφορά το πότε συνέβη το γεγονός, επεσήμανε πως όλα έγιναν κατά τη διάρκεια του επιβαλλόμενου μαζικού εγκλεισμού λόγω του ιού COVID – 19. Οι ενέργειες που έχουν γίνει αφορούν την αποκατάσταση του μνημείου, έπειτα από σχετική έγκριση αποκατάστασης από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας.

Εκτός των αρμόδιων αρχών, ο Αλβανός αρχαιολόγος Νεριτάν Τσέκα καταδίκασε δημόσια αυτή την πράξη, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το βανδαλισμό στην Υπουργό Πολιτισμού Έλβα Μαργαρίτι, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα καταδικάζοντας την πράξη, τη χαρακτήρισε βάρβαρη.

Λίγα λόγια για την Απολλωνία

Η πόλη της Απολλωνία κατά το Στράβωνα ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Κερκυραίους κατά τον 6ο αιώνα π. Χ. και αφιερώθηκε στο θεό Απόλλωνα, ενώ ο Απολλόδωρος στη «Βιβλιοθήκη», αναφέρει πως ιδρύθηκε από τους αργοναύτες ήδη από τα προϊστορικά χρόνια.

Είναι γνωστή επίσης ως «Απολλωνία η Ηπειρωτική» και ως «Απολλωνία ή προς Επίδαμνον». Επίσης ο Αριστοτέλης επαινεί το δημοκρατικό της πολίτευμα. Κατά το 229 π. Χ. υποτάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και κατά την βυζαντινή εποχή καταλήφθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο και συμπεριλήφθηκε στο Θέμα του Δυρραχίου.