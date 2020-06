Πολιτική

Γεννηματά: Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί σήμερα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, όπου έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς.

«Από εδώ, από το ακριτικό Καστελόριζο θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κατοχυρωμένα από την ιστορία και τις συνθήκες θα τα υπερασπιστούμε αταλάντευτα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά», υπογράμμισε σε δήλωσή της η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε:

«Ας το κατανοήσουν αυτό ιδιαίτερα οι γείτονές μας. Καθαρές εξηγήσεις. Γιατί μονάχα έτσι μπορούμε να χτίσουμε σχέσεις φιλίας που το επιθυμούν και οι δύο λαοί μας.»