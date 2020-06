Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη του κορονοϊού αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης

Έρευνα Αμερικανών επιστημόνων για την επικινδυνότητα της μετάλλαξης...

Μια συγκεκριμένη μετάλλαξη του COVID-19 μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ικανότητά του να προσβάλει τα κύτταρα, σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών επιστημόνων.

Η έρευνα ενδέχεται να εξηγήσει γιατί τα πρώτα ξεσπάσματα της επιδημίας σε ορισμένες περιοχές του κόσμου δεν είχαν ως αποτέλεσμα να κατακλυστούν και να κλονιστούν τα συστήματα υγείας σε βαθμό τέτοιο με άλλες εξάρσεις του ιού στη Νέα Υόρκη και την Ιταλία, σύμφωνα με ειδικούς στο Scripps Research.

Η μετάλλαξη, που ονομάζεται D614G, αυξάνει τον αριθμό των «αιχμών» του νέου κορονοϊού, που του δίνουν το διακριτικό σχήμα του. Αυτές οι «αιχμές» είναι που επιτρέπουν στον ιό να αγκιστρωθεί και να μολύνει τα κύτταρα.

«Ο αριθμός ή η πυκνότητα των λειτουργικών αιχμών του ιού είναι 4 ή 5 φορές μεγαλύτερος λόγω αυτής της μετάλλαξης», εξηγεί η Χιέριουν Τσόε, μία από τις βασικές συντάκτριες της μελέτης.

Οι ερευνητές λένε ότι παραμένει άγνωστο εάν αυτή η μικρή μετάλλαξη επηρεάζει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων στους ασθενείς ή αυξάνει την θνητότητα.