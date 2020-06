Κοινωνία

“Μεγάλος Περίπατος”: Εναλλακτικές διαδρομές για όσους μετακινούνται με ΙΧ

Χρήσιμες οδηγίες για τους εποχούμενους μετά το... μεγάλο μποτιλιάρισμα της Δευτέρας.

Η πιλοτική εφαρμογή του Μεγάλου Περιπάτου, επιτρέπει στην επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που κατήρτισε την συνολική μελέτη, να καταγράφει και να αξιολογεί καθημερινά όλες τις διαστάσεις του έργου και τις δυνατότητες που δίνει στην πόλη να αποκτήσει την ισορροπία μετακίνησης μεταξύ πεζών, ποδηλατών, οδηγών και επιβατών.

Ήδη, οι πιλοτικές παρεμβάσεις του Μεγάλου Περιπάτου στην Βασιλίσσης Όλγας, αντιμετωπίστηκαν θετικά από εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Για την πρώτη ημέρα της πιλοτικής εφαρμογής των ρυθμίσεων στην οδό Πανεπιστημίου, που αποτελεί μια πολύ πιο κεντρική αρτηρία στο κέντρο της πόλης, οι συγκοινωνιολόγοι του ΕΜΠ, αξιολογούν τα δεδομένα και θα συνεχίσουν να το κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Μεγάλος Περίπατος ξεκίνησε για να απελευθερώσει και να αποδώσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας ελεύθερο χώρο. Χώρο που θα αλλάξει την καθημερινότητα, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και θα διασφαλίζει το δικαίωμα μετακίνησης για όλους, όπως γίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, μία τόσο μεγάλης κλίμακας αστική παρέμβαση, υλοποιείται σταδιακά, με την πιλοτική εφαρμογή της, για να τη βιώσουμε όλοι και να παρακολουθήσουμε όλοι την εξέλιξή της βήμα προς βήμα. Ζητούμε την υπομονή και την κατανόηση των διερχομένων οδηγών, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών προτείνονται οι εξής εναλλακτικές διαδρομές:

1. Από Νότια Προάστια:

προς Ομόνοια: Χαμοστέρνας– Πειραιώς

προς Παγκράτι– Αμπελόκηπους: α) Συγγρού - Καλλιρρόης - Βασ. Κωνσταντίνου ή β) Συγγρού - Πετμεζά - Καλλιρρόης - Βασ. Κωνσταντίνου

προς Πλάκα: Αμαλίας (άνοδος) – Βασ. Γεωργίου – Φιλελλήνων – Αμαλίας (κάθοδος) (Όπως μέχρι σήμερα)

2. Από Νότια Προάστια μέσω Βουλιαγμένης:

Διάκου - Αμαλίας (όπως μέχρι σήμερα) Αρδητού - Βασ. Κωνσταντίνου - Πλατεία Σκουζέ - Ρηγίλλης - Βασ.Σοφίας (όπως μέχρι σήμερα)

3. Από Βόρεια προς Κέντρο

μέσω Λ.Αλεξάνδρας - Πατησίων μέσω Βασ.Σοφίας - Σόλωνος μέσω Λ. Αλεξάνδρας - Ιπποκράτους

4. Από Βόρεια προς Νότια

Βασ.Κωνσταντίνου - Αρδητού - Καλλιρρόης - Συγγρού (όπως μέχρι σήμερα)

5. Από Σύνταγμα προς Παγκράτι

Φιλελλήνων Σουρή – Αμαλίας - Σύνταγμα - Βασ.Σοφίας- Ριζάρη Αμαλίας –Διάκου – Βουλιαγμένης- Φιλολάου (ή Α Νεκροταφείο)

Επισυνάπτεται η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία.